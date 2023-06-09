打工仔日飲數杯咖啡及茶對抗睡意 恐增胃酸倒流風險

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香港「打工仔」經常食無定時，甚至需頻繁加班至深夜，以至長期依靠飲用含咖啡因的飲品提神，有機會增加胃酸倒流的風險，患者或會出現胸口灼熱、久咳等症狀。惟當身體響起警號時，不少人誤以為自行服用胃藥便可紓緩症狀，但其實只是揚湯止沸。治療胃酸倒流需對症下藥，配合飲食和生活習慣的改變，才能有效減少症狀。

腸胃肝臟科專科 朱尉瑩醫生

咖啡因加劇下食道括約肌鬆弛 生活壞習慣亦屬「幕後黑手」

胃酸可刺激胃酶，令人體較易分解蛋白質，亦有助消滅胃部的細菌。腸胃肝臟科專科朱尉瑩醫生表示：「在正常情況下，下食道括約肌在消化食物時緊閉，食物及胃酸會留在胃部。但當括約肌鬆弛或失調，胃酸便會反流至食道，造成胃酸倒流。」不少「打工仔」每天飲用含咖啡因的飲品提神，甚至一天數杯咖啡，務求提高工作效率。惟咖啡因刺激胃酸分泌，會加劇下食道括約肌鬆弛，而飯後立即躺下或進行劇烈運動等亦可能會增加胃酸倒流的風險。患者餐後應給予胃部2至3小時消化食物，之後才躺下或做運動。

胃酸倒流的症狀眾多，包括胸口疼痛、咳嗽，聲沙，甚至口臭等。但由於單靠症狀不足以斷症，如出現症狀，應盡快求診及進行相關檢查。現時患者除了可接受上消化道內窺鏡(胃鏡)檢查外，亦可透過其他診斷方式檢查，例如以監測儀進行24小時食道酸鹼度監察等。

改良型質子泵抑制劑藥效延長 免半夜再服藥影響睡眠

朱醫生表示：「胃酸倒流暫未能根治，但透過藥物治療、配合飲食及生活習慣上的調整，能有效控制病情，避免病情惡化。」現時治療胃酸倒流的藥物主要有中和胃酸藥、H2受體阻抗劑及質子泵抑制劑(俗稱PPI)，惟藥效較短。而現時亦有改良型質子泵抑制劑，可抑壓胃部的質子泵以減少胃酸分泌，其兩段釋放技術亦可延長藥效。

朱醫生分享一名40歲男患者經常通宵工作，且食無定時。他常感到胃部不適、出現胃氣及反酸等，而令他最困擾的是因胃酸倒流而引起的口臭問題，導致他見客時非常尷尬。他起初服用質子泵抑制劑及H2受體阻抗劑控制病情，惟只能改善日間症狀，晚上需起床服藥，影響睡眠質素及翌日精神，只能靠咖啡提神，久而久之令胃酸倒流惡化，造成惡性循環。後來他轉為服用改良型質子泵抑制劑，他亦依醫生指示減少飲用咖啡雙管齊下，症狀得以紓緩，晚上亦不再因症狀而影響睡眠。

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以上資訊由朱尉瑩醫生提供