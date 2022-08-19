隱性心臟病難察覺易猝死　控膽固醇水平防範未然

運動時突然猝死、在街上突然暈倒身亡，毫無病徵卻昏厥死亡也屢見不鮮，原來這可能與心臟病有關！心臟科專科林逸賢醫生表示：「壞膽固醇水平與血管閉塞的風險成正比，故持續降低膽固醇水平對減低各種心血管疾病的風險非常重要。」

心臟科專科林逸賢醫生

不同風險組別的理想壞膽固醇水平有別

部分人士本身並無明顯症狀，為甚麼會在運動時猝死？在做運動時，心跳會加快，心臟需更大力泵血，林醫生解釋：「如血管已收窄，供給心臟的血液或會不足，患者運動時有機會導致心律失常，病人或有猝死風險。」近年亦有不少50歲或以上的市民開始行山及挑戰馬拉松等，部分是「三高」患者，林醫生指出：「血壓高、有糖尿病及高膽固醇，又或有吸煙習慣，都屬令心臟血管容易收窄的高危因素。而當膽固醇已在血管內壁積聚，加上患者進行劇烈運動，可能會誘發心臟病發。」部分患者曾因高膽固醇堵塞血管而需「通波仔」，惟在數年又再需要進行手術，很多時是與膽固醇控制不善有關。即使進行了手術，膽固醇亦可能會在其他血管積聚，故所有人士都應控制壞膽固醇至理想水平。

惟不同風險組別的理想壞膽固醇水平亦有分別，林醫生表示：「沒患病的年輕人壞膽固醇合理水平為3.4 mmol/L或以下；如血管曾堵塞、患有糖尿病等，理想壞膽固醇水平為1.8 mmol/L或以下；甚至有說如曾心臟病發，不管現時膽固醇水平是多少，都應降低一半水平。」

針劑藥物治療助控膽固醇

降膽固醇可先從生活習慣入手，約20至25%膽固醇從飲食攝取，故進食低脂食物及恆常運動可減低壞膽固醇水平。惟如情況沒有改善，或需使用藥物治療，當中口服藥物有兩類，最常用的是他汀類藥物，可減少肝臟細胞製造膽固醇，另一類藥物則可減少腸道吸收膽固醇。如單靠口服藥物未能有效控制膽固醇，亦可考慮針劑藥物。PCSK9蛋白抑制劑可抑制PCSK9蛋白與壞膽固醇受體結合，令肝臟可繼續有效分解膽固醇。此針劑約一個月注射兩次，患者的依從性相對較低，臨床效果或會下降。現時亦有siRNA藥物，可直接令身體製造更少PCSK9蛋白，增加消滅膽固醇的速度，需半年注射一次，效用較長。

林醫生憶起一名約50歲的糖尿病女患者，她曾在去年「通波仔」，但在運動時感到胸口不適，她的理想膽固醇水平應為1.4mmol/L。而當時她的血糖及膽固醇水平控制欠佳，故醫生處方混合藥物治療，讓她的膽固醇從5mmol/L降至約2mmol/L。惟戒口及服藥也難令膽固醇水平進一步下降，此時亦發現其他血管出現堵塞，需再次「通波仔」。後來她轉為接受siRNA藥物治療，注射一針後一個月，膽固醇水平已降至1.2mmol/L，現時情況穩定。

以上資訊由林逸賢醫生提供

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