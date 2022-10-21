積極聆聽建和諧關係　心理學家教你4招成最佳樹洞

關係好與壞，在乎溝通的質素。缺乏溝通，很難互相理解，亦容易演變成紛爭。臨床心理學家崔偉邦表示：「若溝通時分心，例如與家人或朋友吃飯時使用手機，只片面地聽取資訊，沒有真正溝通。」聆聽是溝通的重要一環，但知易行難，就讓我們跟着崔先生的分享，學習做一個好的聆聽者。

臨床心理學家崔偉邦先生

聆聽方式大不同 輕視或損人際關係

聆聽方式大致可分為被動聆聽(passive listening)及主動聆聽(active listening)兩類，前者即聆聽者在對方說話時因沒有全神貫注，以致沒有吸收及理解對方所表達的全部信息，而後者則指聆聽者專注於對方，從言語和肢體語言表達自己正認真聆聽，亦會主動分析及理解對方所傳達的信息。被動聆聽或會對人際關係構成負面影響，尤其是人很容易對自己熟悉的人先入為主，自以為已經知道對方所說內容，懶得認真聆聽，又或急於回應。崔先生解釋：「若對方有很重要的事想跟你說，你卻沒有認真聆聽，對方會覺得灰心。長期被否定時，對方越來越沒有動力去講，繼而只向你講草草交代的說話，甚至封閉自己，損害了彼此關係。」

4個方法 讓你成為最佳聆聽者

要成為好的聆聽者，崔先生有以下4個方法。首先要調節心態，提醒自己進入一個聆聽者角色的狀態，毋須急於回應及找出答案，而專注於聆聽。第二，運用身體語言，不應一邊聆聽一邊做其他事，要用身體、眼神、耳朵、甚至連鼻尖也要向着對方，讓對方知道自己願意及準備好聆聽。第三，表達好奇心，提醒自己不能先入為主，聆聽對方此刻表達的信息與過往的不同之處，透過發問了解更多。第四則是代入對方角色，崔先生說：「若從自身角度看同一件事，你或許會覺得沒大不了及不重要；但從對方角度出發，此事或許是很困難和讓他很憂心。」

代入再覆述 助對方疏理感受

能否代入對方角色，視乎聆聽者與對方的關係及對話題的共鳴感。崔先生建議，即使並非完全同意或無法完全感受到對方所感，聆聽者亦可覆述對方感受，以示自己真的在聆聽。若聆聽者有信心已了解對方感受，可嘗試以更豐富的文字說出對方感受，對方會覺得更被明白，有助對方消化及整理自身感受。

學懂聆聽 解一家三口心結

崔先生分享，曾有父母向他求助，指就讀中學的兒子經常把自己關在房內，認為他情緒低落。經崔先生了解後，原來兒子很擔心學業前途。其實孩子也很能幹，也懂得處理學業問題。他只是希望父母能聆聽自己有關學業及朋輩間的壓力。不過，父母往往只急於提供意見，並未真正聆聽他的感受。崔先生說：「這位男孩要的是父母的聆聽和支持，並非要他們介入或協助解決問題。」久而久之，孩子變得更抽離，面上帶着憂傷。其後崔先生向父母講解聆聽的技巧，兒子亦漸漸願意跟父母傾訴，壓力得以釋放，家庭關係亦很快便得到改善。

資料由臨床心理學家崔偉邦先生提供