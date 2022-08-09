長期痛症或因情緒所致 控制情緒助放鬆緩疼痛

身體無故出現痛症，即使進行身體檢查，也找不到痛症原因？這可能是情緒給你的警號！持續痛症或因心理因素所引起，而身體長期疼痛又會影響情緒，形成惡性循環。精神科專科聶偉醫生表示：「如患者因情緒問題而致長期痛症，只要改善情緒，痛症亦可得以紓緩。」

精神科專科聶偉醫生

負面情緒致痛症 易成惡性循環

身心的關係十分密切，身體痛症除了可由疾病引起，也有機會因情緒而起，聶醫生解釋：「痛症是身體的感覺之一，而這些感覺會受大腦影響。如情緒出現問題如抑鬱、焦慮等，患者的腦內化學物質失衡，會加劇痛症感覺。當承受著痛楚，情緒會變得緊張，肌肉隨之更為繃緊。」而情緒所引起的痛症，在任何身體部位也有可能出現。當中最常見的是頭痛及腰痠背痛等，並多為長期痛症，但部分患者只在特定場合如公開演講、上學考試時才出現肚痛，則屬短期痛症。

到底如何分辨痛症是否由情緒所致？當身體出現痛症，一般也有特定原因，如受傷或身體出現問題，一般在進行檢查後可找到病因，醫生便可對症下藥，而在康復後，痛症就會消失。聶醫生指出：「情緒病患者的痛症是持續的，有時患者也說不清痛症出現在哪個部位，以及發生的原因，因此難以對症下藥。」

改善情緒可紓緩痛症 心理輔導藥物治療皆有幫助

一旦出現情緒而致的痛症，患者可透過與身邊人訴說心事、做運動及維持良好的生活習慣等，令情緒變得穩定。如仍未能釋放負面情緒，患者亦可尋求專業人士的協助，以心理輔導來了解自己的內心，並解開心結。部分患者或需使用藥物治療，以平衡腦內化學物質，從而令情緒得到紓緩，身體痛症亦可大大減輕。即使使用藥物治療，聶醫生指大多患者毋須終身用藥，當患者的情緒慢慢穩定後，視乎患者的個別情況，醫生或會考慮減藥或停藥。聶醫生強調：「最終目標是患者不需用藥，單靠自己也能放鬆心情，穩持情緒穩定。」

聶醫生憶起一名中年女患者，她常常感到牙痛、面部麻痺，並出現吞嚥困難等，這些問題令她難以入睡及感到身體繃緊，影響日常生活。她曾進行牙科檢查，惟結果顯示身體情況正常，而服用止痛藥後，痛症並沒有改善，故被轉介至精神科專科求診。其後發現她當時正受家暴，難過情緒引致身體出現痛症。經過大半年，她終於接受自己出現痛症的原因，並接受藥物治療紓緩情緒，失眠情況亦得到改善。她亦漸漸願意分享自己的感受，讓負面情緒找到出口，痛症亦得以消除。

以上資訊由聶偉醫生提供