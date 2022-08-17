《Unmute The Story 靜音說故事》透過故事了解抑鬱症患者心路歷程

當負面情緒突襲，抑鬱症患者也許只想把它們藏在內心，獨自一個人承受，但這可能令自己不知不覺墮進抑鬱深淵。坦白分享感受有助抒發內心情緒，令情緒受困人士更有動力前行。就讓我們透過一連8集由利民會製作的《Unmute

The Story 靜音說故事》Podcast，好好傾聽復元人士埋藏心底的心聲，了解他們的內心世界。

精神科專科鄧萬豪醫生(右)及利民會助理總幹事王家敏女士

長期累積負面情緒可致身心症

不少抑鬱症患者也傾向抑壓情緒，甚少說出自己的感受，這可能累及身心。精神科專科鄧萬豪醫生表示：「長期積聚負面情緒，可能導致身心症，出現生理症狀如失眠、食慾不振及體重下降等，甚至誘發痛症如頭痛及肚痛等。」如確診抑鬱症，只要及早接受合適的治療，大部分患者也可復元。患者可使用藥物治療，如抗抑鬱藥來提升患者情緒，鎮靜劑亦可減少焦慮及改善睡眠。雖然現時有不少藥物可治療抑鬱症，但如延遲診治，或會增加治療難度。部分患者試過兩類或以上的抗抑鬱藥，達足夠時間與劑量，效果也欠佳，就會定義為頑治性抑鬱症，現時也有新式藥物用作治療此類抑鬱症，患者只要遵從醫生指示用藥，配合其他所需治療，也可以復元。

除藥物治療外，心理治療如認知行為治療及心理分析治療，也可幫助抑鬱症患者。前者針對患者的思想謬誤或行為上的陋習，提供改善建議，後者為患者的心理、從小到大的經歷及創傷等進行分析，從而解開心結，讓他們勇敢面向前路。

身邊人及社福機構支援為患者強大後盾

在復元路上，抑鬱症患者的身邊人陪伴他們度過喜與悲，因此他們的角色亦十分重要。鄧萬豪醫生建議身邊人應對患者保持耐性，盡量不要批判，以讓患者可放心訴說感受，亦可陪伴患者一起面對治療，並與醫護人員緊密聯繫，與他們同行。

另外，不少社福機構也為患者提供支援，令他們不再感到迷惘及孤單。以利民會為例，提供全面精神復康服務予大眾，如精神健康綜合社區中心及24小時情緒支援熱線，利民會助理總幹事王家敏續指：「疫情下也有不少線上講座及實體小組，患者可透過參與不同活動，更認識自己，亦希望藉此可消除大眾對情緒病的標籤。」

可是，想患者打開心扉，放聲訴說感受也非易事，故此利民會製作了《Unmute The Story 靜音說故事》，冀可透過8集Podcast，提供一個渠道予患者抒發情緒，當中邀請到不同界別人士如醫生、照顧者及社工等，分享面對抑鬱症及復元路上的苦與樂，以及介紹與患者溝通的小技巧，希望藉此可鼓勵患者積極抒發內心感受及尋求治療，一起面對未來。

《Unmute The Story 靜音說故事》

播出平台：利民會Facebook及Instagram

立即收聽：https://spoti.fi/3AMrlyW