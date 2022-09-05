胃部切除手術後或現營養不良？

胃癌惡化速度快，不少患者確診時已屬中後期胃癌，甚至需要進行胃部切除手術，術後胃部結構改變，空間變少，故患者需更注意營養吸收，否則容易出現營養不良，影響術後康復進度。

外科專科唐琼雄醫生

賁門及胃出口現腫瘤 患者或吞嚥困難嘔吐

如腫瘤生長在胃部出入口，症狀較明顯，當出現症狀時，患者應盡快向醫生求診。外科專科唐琼雄醫生表示：「如腫瘤生長在胃部入口，即是賁門位置，患者在進食時或有困難，難以吞嚥；如腫瘤長在胃部出口，患者就常有飽脹，不太感到肚餓或嘔吐等症狀。如腫瘤以潰瘍形式出現，胃部會受損出血，患者會感到疲累、貧血，走路容易氣喘及有黑色糞便。」一旦確診，患者應盡快接受治療。早期胃癌可以利用內窺鏡進行黏膜剝離術切除腫瘤；中期胃癌如腫瘤較大，可先進行術前化療，再施行手術，術後再做化療作輔助治療。

術後營養不足礙康復 優質氨基酸魚油助癒合

進行胃部切除手術後，患者需大量營養來修復身體。可是，因胃部被切除，患者較難吸收鐵質、鈣質、葉酸及維他命B12等營養，容易引致營養不良。而胃部結構改變亦容易導致貧血，患者或感到疲累，以致缺乏運動，造成肌肉流失，影響身體。此外，患者亦可能出現傾倒綜合症，即食物在進食後立即流入小腸，令患者反胃、腹瀉，長遠會令體重下降。唐醫生指出：「營養不足會影響患者康復，如有些病人太瘦，傷口會容易滲漏及發炎，故應盡早提供營養補給予患者。」

最理想的情況是患者可自然透過飲食攝取營養，惟部分患者在術後未能立即使用消化系統，這時或需使用靜脈注射，把營養直接注入循環系統，讓他們可吸收一些必需性或優質的氨基酸、魚油，以及必需的維他命和微量因素，以促進傷口癒合及維持身體體質。

術後建議少食多餐 7分飽為原則

此外，進行部分胃部切除手術後，患者胃部儲存食物的空間減少，故建議少食多餐及每次吃至7分飽。而接受全胃部切除手術的患者，他們的小腸直接接駁食道，部分人或會誤認為切除胃部後，難以磨爛食物，唐醫生解釋：「患者可在口腔咬碎食物，再依靠小腸分泌消化酶溶解食物，再讓身體吸收，亦建議初期應少食多餐，而在術後約三個月後，即可回復三餐正常飲食。」唐醫生憶起一名患者的胃部術前已有阻塞，並出現脫水及營養不良，雖然該患者在術後能透過飲食自然吸收營養，但醫生建議他使用靜脈注射，把營養注射到他的循環系統約一星期，令他可更易吸收優質氨基酸及魚油，有助術後身體恢復。而各患者的術後情況有異，可先諮詢醫生及營養師的意見，再選擇適合的方法來補充營養。

以上資訊由唐琼雄醫生提供