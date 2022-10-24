延展性血液透析有效過濾中至大分子毒素　減患者不適提升生活質素

腎臟能平衡體內水份、鹽份、礦物質及化學物質、分泌激素和維生素，更具清除體內毒素及新陳代謝物的功能，對人體非常重要。惟當腎臟出現衰竭，或需以透析治療等方法，代替其部分功能。國際獅子會腎病教育中心及研究基金護士總監莫麗珍護士表示：「近年進階的血液透析術能清除更多毒素，有助提升患者生活質素。」

國際獅子會腎病教育中心及研究基金護士總監莫麗珍護士

慢性腎衰竭主要由糖尿病、高血壓、腎小球炎、多囊性腎病，以及阻塞性腎病等疾病引致。慢性腎衰竭分為五期，其中第五期屬末期腎衰竭，患者腎功能嚴重受損，必須接受替代治療。替代治療包括透析治療、腎臟移植及紓緩治療，其中透析治療包括血液透析(洗血)及腹膜透析(洗肚)。

血液透析儀器助清理體內毒素

要洗血的患者需先進行血管通路手術，接駁手部動脈及靜脈，再以模仿腎臟功能的血液透析儀器過濾毒素。莫護士解釋：「洗血時，醫護人員會在患者前臂插入兩支針，一支輸出血液至人工腎清理毒素，另一支則回輸潔淨血液至患者體內。」小量患者期間或有輕微不適，如血壓改變、抽搐及嘔吐等；若有較嚴重症狀如心絞痛或嚴重低血壓，便須立即終止洗血，並送往急症室接受治療。

進階血液透析術過濾中至大分子毒素

近年血液透析技術越趨成熟，發展出進階血液透析術如線上血液透析過濾術及延展性血液透析術(HDx)。傳統技術主要針對小分子毒素，而進階技術則能一併清除中至大分子毒素，惟線上血液透析術需在過程中加入大量線上補充液，而HDx則毋須使用補充液，且其半透膜更薄、膜孔更大，擴散通透性較高，能有效提升清除中至大分子毒素的能力。

延展性血液透析術助減腳動症 改善睡眠質素

中至大分子毒素可引致痕癢及不寧腿綜合症等問題，影響患者的生活質素。莫護士解釋：「不寧腿綜合症即腿部經常疼痛及不自覺跳動，症狀在睡眠期間尤為明顯。」使用HDx等進階血液透析術清除中至大分子毒素後，患者的生活及睡眠質素便得以提升。另外，以傳統技術洗血的患者，大部分需要數小時至一天恢復體力，而部分使用HDx的患者復原速度較快，能有足夠體力應付日常生活。

寄語患者及照顧者積極生活

末期腎衰竭難以逆轉，須長期洗腎的患者難免失落。接觸腎衰竭患者多年的莫護士認為同理心至為重要，她說：「除了提供安全及舒適的血液透析，醫護人員要了解患者的恐懼，照顧他們及其家人的心靈健康，一同面對腎衰竭，積極生活。」

以上資訊由莫麗珍護士提供，百特醫療支持

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