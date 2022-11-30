生活受偏頭痛困擾？全面認識預防性治療！

香港生活節奏急促，不少都市人都曾經歷頭痛，這症狀在部分人身上甚至經常出現。頭痛可分為不同種類，其中一種便是偏頭痛，當偏頭痛來襲時，劇痛嚴重影響日常生活。不少患者都會先服止痛藥，希望能紓緩痛楚，但有些患者單靠止痛藥未能止痛，往往越服越多。所謂預防勝於治療，不少患者希望尋求預防偏頭痛反覆發作的方法，以減低症狀對生活造成的困擾，以及打破「經常服止痛藥」的宿命。找出偏頭痛發作的誘因，並加以控制，有助減低發作頻率，而隨著醫學進步，近年亦有預防性治療方案，以減少偏頭痛發作。

腦神經科專科 盧文偉醫生

偏頭痛受腦部神經影響 不只一邊出現痛楚

一般人在頭痛時，都會感到頭部繃緊，偏頭痛發作時亦不例外。腦神經科專科盧文偉醫生表示：「偏頭痛是因患者腦部的三叉神經受到一些誘因刺激，而釋放出降鈣素基因相關胜肽（CGRP），繼而刺激腦部不同地方，包括腦幹、丘腦及大腦皮層等，導致出現劇痛。」這些誘因包括氣味、強光、睡眠不足或荷爾蒙轉變等因素。不少人誤以為偏頭痛意指痛楚只會偏於頭部的一邊，但其實亦有很多患者整個頭部都出現疼痛，甚至蔓延至後腦或眼眶，因此偏頭痛不是只有一邊出現痛楚。而症狀上，除了頭痛外，偏頭痛患者更可能會反胃、嘔吐、怕光及怕嘈吵等。

過度依賴止痛藥 可致藥物過度使用性頭痛

當患者遇上輕微偏頭痛，可能會選擇以止痛藥紓緩痛楚，盧醫生提醒：「一旦偏頭痛頻密得一個月至少發作一次，止痛藥亦無效時，就應盡快求醫。」醫生大多以問診及臨床檢查就能診斷患者是否患上偏頭痛。不過當患者只專注於解決痛楚，而忽略控制誘因，例如部分患者因進食過多味精而致偏頭痛，但未有戒口時，最終可能需要服用更多止痛藥。盧醫生提醒：「當腦部適應止痛藥後，藥物便失去效用，腦部甚至對誘因越來越敏感，更容易引起偏頭痛發作，造成藥物過度使用性頭痛。」

當確診偏頭痛，而且發病次數十分頻密，嚴重影響日常生活及工作時，醫生會處方一些預防性口服藥物，如抗腦癇藥、抗抑鬱藥或降血壓藥物，惟這些藥物的治療原理並非針對偏頭痛的病因，而且亦有其限制，例如降血壓藥不適用於哮喘患者，服用後會有頭暈等副作用，而抗腦癇藥及抗抑鬱藥則會使患者嗜睡、難以集中精神及口乾等。

新型針劑副作用較少 助患者生活重回正軌

如果患者難以承受這些副作用，現時亦有一些新型預防性針劑CGRP受體拮抗劑，該藥物的治療原理是透過阻斷CGRP的作用，以減低血管受神經反應的刺激，從而減少偏頭痛的發生頻率。部分CGRP受體拮抗劑只需一個月注射一次就能有效控制病情，減少偏頭痛發作，而且藥物副作用也較少。

盧醫生分享曾經有一名20多歲女患者被偏頭痛困擾10年以上，嚴重影響其工作及生活，即使放假亦會輕易動怒。她初時經常自行在藥房買止痛藥，漸漸無效後終求醫，盧醫生與她商量後，建議她嘗試新型預防性針劑治療，偏頭痛的發作次數隨之明顯減少，讓她可以如常工作。而因不再頻繁受症狀困擾，她的情緒亦變得比以往穩定。

以上資訊由盧文偉醫生提供