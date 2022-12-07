銀屑病關節炎影響日常活動 生物製劑助回復正常生活

關節紅腫及疼痛，甚至僵硬，是很多關節炎的共同病徵，銀屑病關節炎亦不例外。不過銀屑病關節炎有別於一般關節炎，屬銀屑病的共病，影響約3成銀屑病患者，令他們飽受皮膚痕癢及關節疼痛的折磨。風濕病科專科余嘉龍醫生提醒：「嚴重的銀屑病關節炎可使患者關節永久傷殘及變形，因此須及早治療。」

風濕病科專科余嘉龍醫生

患者易忽視銀屑病關節炎 延誤治療可致關節永久變形

遺傳、吸煙、生活壓力大及腸道不健康等均可使患者自身免疫系統失調，導致銀屑病，甚至引發共病，如銀屑病關節炎。此共病最常影響遠端關節，如手指上會有1至2個關節出現不平衡的紅腫及疼痛。除遠端關節外，大關節如肩膀及膝蓋等，均為銀屑病關節炎常見患處。余醫生指出：「由於銀屑病關節炎會逐漸影響身體，引發的痛楚比類風濕關節炎等其他風濕病輕微，令患者覺得只是小毛病，但嚴重的銀屑病關節炎可使骨質增生，當兩個關節融合，關節便會出現無法逆轉的變形，造成永久傷殘。」因此患者必須在發現病徵時立即求醫，以防病情惡化。

醫生按銀屑病關節炎患者情況 制訂不同治療目標

當患者求醫時，醫生會先進行臨床檢查，觀察常見患處位置，如遠端關節等的情況。而銀屑病關節炎大多在筋腱及關節附近病發，醫生亦可透過超聲波檢查，得知患處紅腫情況。

確診銀屑病關節炎後，醫生會根據患者的病情惡化速度、年齡及健康狀況等，與患者商討治療方案。余醫生稱：「現時銀屑病關節炎採取達標治療 (treat to target)，每個患者的目標不一，若患者年紀較大或有長期病患等，只需降低疾病活躍度 (disease activity) 及紓緩到患處便為達標。」

現時傳統藥物包括非類固醇消炎藥、類固醇及改善病情風濕藥等。病情較輕的患者在感到疼痛時可服用非類固醇消炎藥，有助消炎，但不能減慢病情惡化。而類固醇藥物亦可控制發炎，惟減藥後病情有機會再度惡化，長期服用亦會使骨質流失，以及影響血壓及血糖，因此醫生或會考慮在局部患處注射類固醇針劑，以免產生大量副作用。另外，改善病情風濕藥可同時減慢關節變形及控制發炎，但並非對每個患者有效。

生物製劑助嚴重患者改善病情及紓緩難治部位的症狀

當傳統藥物在患者身上的效果不理想，醫生或會考慮使用生物製劑。生物製劑為一種針對性治療，有效抑制體內的發炎因子，如腫瘤壞死因子及白介素等。不同的生物製劑針對特定的發炎因子，如白介素-17抑制劑針對白介素-17，並加以抑制，可在短時間內控制發炎情況，有利於病情惡化速度快的患者，並可有效治療難治部位，如中軸等。生物製劑的副作用亦比傳統藥物少，如不會影響肝腎功能等，惟與傳統藥物一樣，會因抑制免疫系統而增加感染風險，患者應按醫生指示正確使用藥物。

余醫生分享曾有一名約30歲的女患者受銀屑病關節炎困擾多時，全身皮膚及關節，甚至背部均出現紅腫及疼痛，影響其生育計劃。她使用傳統藥物無效後，開始注射生物製劑，最終有效改善病情，並成功懷孕。余醫生指：「除藥物治療外，足夠運動量、睡眠及健康的飲食習慣亦有助紓緩病情。」

以上資訊由余嘉龍醫生提供