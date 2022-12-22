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本港新增19,705宗確診　多34人離世
【有線新聞】本港新增確診數字，再創近日新高，有19,705宗，輸入佔954宗，多34名患者死亡。
本地個案有18,751宗，51間安老及殘疾院舍，有107名院友及員工確診；408間學校呈報890宗個案，涉及705名學生及185名教職員，7間學校共9班要停課5天。
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