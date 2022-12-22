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明日大嶼｜鐵路走線棄屯門內河碼頭　甯漢豪指將設支綫接駁碼頭
【有線新聞】明日大嶼人工島鐵路走線，放棄屯門內河碼頭站。發展局局長甯漢豪說，將來會有支綫接駁到碼頭。
30公里長的人工島過海鐵路，原先計劃接駁到屯門內河碼頭，當局最近改為接駁到元朗洪水橋。甯漢豪說有意見認為新走線忽略屯門西的發展，她說已經建議將來在屯門東站，預留接駁位置延伸到內河碼頭，方案納入明年啟動的龍鼓灘填海和屯門西規劃研究。
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