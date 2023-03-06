國家發改委：今年GDP預期目標升約5%　符合經濟運行走勢

【有線新聞】國家發改委表示，今年經濟增長約5%的預期目標符合經濟運行走勢，又指保障糧食能源的供應和物價穩定，都有效推動實現高質量發展。

對於政府工作報告提出今年經濟增長約5%的預期目標，國家發改委表示，中國目前仍是發展中國家，發展是第一要務，相關目標符合經濟運行走勢和經濟發展規律，有利加快構建新發展格局和推動高質量發展。

國家發改委副主任趙辰昕說：「當前我國各個地方，發展的信心和勁頭是很足。31個省區市，有27個定的目標是高過全國，這其中有23個是定在5.5%或以上，所以說各地的發展信心，我想，採取的務實舉措為全國目標的實現創造了條件，打下了基礎。」

習近平周日參加他所在的人大江蘇代表團審議時，強調要將高質量發展作為首要任務，全面貫徹新發展理念，始終堅持質量第一，效益優先。發改委表示，要實現國家高質量發展保障糧食、能源的供應，和物價穩定至關重要；雖然目前國際糧食和能源市場都出現頻繁且大幅波動，加上面對疫情和極端天氣等不利因素，但強調國家在兩者保供穩價上都有成效。

趙辰昕續說：「我們採取的做法要說也很簡單，就是以國內穩產保供的確定性，來應對外部環境的不確定性。市場調控不斷完善，物流體系安全可靠，庫存處於較高的水平；還有非常重要的，是我們應對重大自然災害和公共突發事件的能力，在不斷地增強。」

當局會把實施擴大內需戰略和深化供給側結構性改革有機結合，進一步釋放居民消費潛力，並深入實施創新驅動發展戰略，加快建設現代化產業體系，以高質量的產品和服務供給創造新需求，推動供需實現良性循環。