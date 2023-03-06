返回
按輸入鍵開始搜尋

台灣當局：美軍擬將部分東亞軍備庫存放在台

  • i-Cable
  • 2023年03月06日
【有線新聞】台灣當局證實，美軍計劃將部分在東亞的軍備庫存存放到台灣。
台灣的國防部長邱國正周一在立法院接受質詢時透露，台灣軍方正與美方磋商有關事宜，但強調台方並非被動角色。他承認美方有意將原本放置於南韓、日本和菲律賓的儲備彈藥，改為在台灣存放。被問到當中牽涉哪些彈藥種類，邱國正則指目前不便公開。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月27日