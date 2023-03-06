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台灣當局：美軍擬將部分東亞軍備庫存放在台
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2023年03月06日
【有線新聞】台灣當局證實，美軍計劃將部分在東亞的軍備庫存存放到台灣。
台灣的國防部長邱國正周一在立法院接受質詢時透露，台灣軍方正與美方磋商有關事宜，但強調台方並非被動角色。他承認美方有意將原本放置於南韓、日本和菲律賓的儲備彈藥，改為在台灣存放。被問到當中牽涉哪些彈藥種類，邱國正則指目前不便公開。
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