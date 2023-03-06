中國多次提及「高質量發展」　分析指中低端企業需轉型升級

【有線新聞】中國近年經常提到高質量發展，推動中國式現代化。有分析認為要走向這目標，中低端的企業需升級轉型，提升市場競爭力，同時要深化改革開放政策。

由二十大報告到新一年的政府工作報告，以至習近平周日出席人大江蘇代表團會議時都提到，高質量發展是國家現代化的首要任務。有專家表示，隨著市場環境轉變，過去一些中低端企業亦要轉型升級提升競爭力。

中國宏觀經濟研究院戰略政策室主任盛朝迅說：「我們現在拿訂單，客觀上要比以前難一些。以前可能價格比較便宜就能拿到訂單，但現在必須提供優質的產品。我們的企業必須結合市場的需求，瞄準前沿領域和升級的方向，來促進我們的高端化、智能化、技術化的發展。不斷推動我們的產品創新、技術創新和商業模式的創新。」

有內地官媒評論員就認為，要做到深化改革開放，轉變目前的發展方式，就需要加強黨的全面領導。評論員楊禹說：「要推進高質量發展，必須完整準確全面貫徹新發展理念，在推進高質量發展當中，就要特別處理好質的有效提升和量的合理增長。」

對於外界擔心中國經濟會否走向「國進民退」，中央已多次重申「兩個毫不動搖」，明確支持民營經濟發展。有意見亦認為要優化民營企業的發展環境，增強企業信心，才能促進經濟進一步增長。