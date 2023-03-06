人大將審議《黨和國家機構改革方案》　分析：削弱國務院權力、增強黨統一領導

【有線新聞】中共二十屆二中全會通過，將《黨和國家機構改革方案》部分內容，提交十四屆全國人大一次會議審議。有分析指相關改革方案，會令國務院作為最高國家行政機關的權力被削弱，進一步加強以習近平為首的黨中央對政府的領導。

上月28日二中全會審議通過《黨和國家機構改革方案》，並同意部分內容提交人大審議。同日，總書記習近平在中南海，主持民主協商會時發表講話，提到二十大對深化黨和國家機構改革作出了重要部署；包括深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構，優化機構編制資源配置，推進以黨建引領基層治理等提出明確要求；又指改革突出重點行業領域針對性較強、力度較大、涉及面較廣和觸及利益較深，著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，將對經濟社會發展產生重要影響。

2018年3月，中央公布《深化黨和國家機構改革方案》，當時已提到要完善並堅持黨的全面領導制度，成立了一系列新的領導機構，包括國家監察委員會、中央全面依法治國委員會等，承擔一些原先由國務院機構負責的實際職責。

五年後再提出新一份改革方案，外界相信會是上一份的延續，進一步強化黨的集中統一領導。