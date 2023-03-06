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習近平：民營企業要自覺推動高質量發展
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2023年03月06日
【有線新聞】中共總書記習近平會見參加政協會議的民建及工商聯界委員，提出企業要自覺推動高質量發展。
習近平發言時指，過去五年外部環境不斷變化，中國面對疫情及經濟壓力等多重困難，更點名指以美國為首的西方國家，對中國實施了全方位的遏制、圍堵及打壓。形容未來風險只會愈來愈多，強調要穩中求進應對各項挑戰。
他又指民營企業是實現第二個百年奮鬥目標的重要力量，視民營企業家為自己人。而企業也要自覺推動高質量發展，轉變發展方式，調整產業結構，提振市場信心。
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