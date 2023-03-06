新晉港區人大代表吳永嘉：關注商界議題 建議國家設立信貸評級體系予港商參考

【有線新聞】隨著今年兩會大換屆，過去擔任重慶市政協委員的吳永嘉，轉跑道晉身港區全國人大代表。他重點關注商界議題，會建議國家設立信貸評級機制，為港商及外資提供營商便利。

由重慶市政協轉跑道到港區全國人大，身兼廠商會聯合副會長、積金局非執行董事吳永嘉說，雖然身份不同，但多了一份責任和擔當，相信過去的經驗，有助銜接人大工作。他表示：「我亦請教了很多老(人大)代表，他們已經做了兩屆、三屆，了解實際上人大(會議)的操作。當中有不少的地方，都是大同小異，我也很快可適應到，加上我們36個港區人大代表是一個團隊，如果大家互相有甚麼問題需要提點，我們也會互相幫助。」

港商在內地有不少生意來往，吳永嘉說關注到兩地信貸資料未連繫，令不少港商難以評估內地買家的信貸評級，他建議國家設立官方的信貸評級機制，向外資提供更多營商資訊。他表示：「當然我知道有民營機構做這類信貸資料庫的生意，但是否很全面或很可靠的訊息，也不清楚。因此我們建議中央政府或者地方政府，可在政府層面上的信貸評級資料庫，使到(我們知道)中小微企信貸以往紀錄，有沒有準時還錢、有沒有試過欠款紀錄、有否拖延還債等信貸紀錄，可以成功容易一些買到出口信用保險。」

對於有建議，期望內地放寬外匯管制，方便退休港人在大灣區生活，吳永嘉說需要更進一步的討論，強調未必每件事可特事特辦，始終國家也有自己一套的金融體制。