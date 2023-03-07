高永文冀內地牽頭港澳　推動中醫藥產業高質量發展

【有線新聞】全國政協委員高永文及何超瓊均認為，香港正進入由治及興的新階段，期望香港及澳門發揮獨有優勢，為國家發展和民族復興作出貢獻。

全國政協委員、屬於醫藥衛生界別的高永文，周二在政協第二次全體會議作大會發言，他表示希望能夠發揮港澳優勢，推動中醫藥產業高質量發展。

他建議由國家中醫藥管理部門牽頭，推動中醫藥全產業鏈協同發展，探索「研發在港澳、產業化在內地、市場向海外」的創新合作模式，加速優化中醫藥資源在大灣區流動，打造世界級中醫藥企業。他特別提到，只要有利於港澳繁榮穩定、有利於港澳融入國家發展大局，中央都會全力支持；香港要主動對接國家戰略，發揮好獨特優勢，為國家發展和民族復興作出貢獻。

另一位政協委員何超瓊在會前的「委員通道」上表示，自己是「大灣區人」，又說大灣區會成為香港發展的大舞台，「香港是在大灣區內高度開放和國際化的城市，是國際金融航運貿易中心和航空樞紐，有高品質的專業服務，享譽全球，再加上一國兩制的獨特優勢，其實香港應該擔當大灣區的引入來，走出去的超級聯繫人。」

她又指港澳與大灣區其他城巿是同根同源的一家人，只要目標一致同心協力，大灣區將會在實現中國式現代化，起到非常好的示範作用。