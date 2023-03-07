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「熱廚房」轉跑道晉身港區人大代表　陳帆：職責有別問責官員　站在國家角度思考

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  • 2023年03月07日
「熱廚房」轉跑道晉身港區人大代表　陳帆：職責有別問責官員　站在國家角度思考
【有線新聞】今屆36位港區全國人大代表中，不少都是新面孔由政府官員轉跑道。晉身港區全國人大代表的陳帆說，使命和職責亦較以往問責官員不同，必定要站在國家的角度思考。
由「熱廚房」轉跑道、首次出任港區全國人大代表的前運輸及房屋局局長的陳帆說，壓力相當大，視野亦較以往擔任問責官員不同，「我們作為港區人大代表，除了關心了解及推進香港的發展外，必定需要站在國家的高度，在國家的視野深度去看待事情，在過程中有些東西，在一國兩制下是需要相互協同的發展，有一些事情在一國兩制之下，有一些是無法選擇的，例如國家主權以及安全發展利益，在一國兩制之下只有一國、並沒有兩制。」
今屆人大提案，陳帆關注到大灣區人口老化問題，建議應用智慧科技養老以及相關產業，減省照顧人手。
另外，中央過去兩年均提及要解決香港房屋問題，讓市民看到希望。陳帆相信簡約公屋可以紓緩基層巿民實際困難，「無論如何都好，我認為不論它是甚麼公屋類型，只要它可以舒緩到在居住惡劣環境市民的實際困難，我認為我們都應該支持。現時情況只不過是我們應該在建設的過程中，在速度及質量，以及安排上要讓市民稱心滿意。」
陳帆又形容，在過去擔任局長五年期間，社會一度相當動盪，但目前香港已由亂到治；至於如何再做到由治及興，他認為政府需要多做工作，讓年青一代更多了解國家，令人心回歸。
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