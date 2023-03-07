國務院提出機構改革方案 包括廢除銀保監 成立新的國家金融監督管理總局

【有線新聞】國務院建議對金融監管機構進行大幅度改革，包括廢除銀保監，成立新的國家金融監督管理總局，中證監升格為國務院直屬機構。有分析認為做法有助改善金融監管效率。

由最初「一行三會」演變成人行、中證監及銀保監，內地金融監管機構再迎來重大體制改革。建議成立的國家金融監督管理總局，將在銀保監基礎上組建，並將人行對金融控股公司日常監管對金融消費者保護職責，及中證監的投資者保護職責，都劃入總局內。證券業以外的金融業監管，日後由總局統一負責。議案形容是強化機構、行為監管、功能監管及穿透式監管，統籌負責金融消費者權益保護，依法查處違法違規行為。

中證監亦由國務院事業單位調整為國務院直屬機構。除了強化資本市場監管職責，企業發債審核工作將由發改委撥歸中證監負責。至於人行亦要改革分支機構，撤銷大區分行等部門，並在31個省市設立省級分行。議案形容相關調整有助深化金融監管體制改革，建立以中央管理部門為主的地方金融監管體制，統籌優化中央機構設置和配置。經濟學家洪灝說：現時人行、中證監及保監會，保險、證券及銀行分開。每一個行業的監管機構有自己一套，但整體而言應有一個統籌整體的機構，正是這個(國家金融監督管理總局)。

國務院亦建議組建國家數據局，協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享、開發利用，及數字中國、數字經濟等由國家發改委管理。

方案又提到，為加強科技發展，將重新組建科學技術部。部分有關農業和社會規劃將改為其他部門負責。又會優化農業農村部職責，開展監測防止返貧，加快建設農業強國。國家信訪局將改為國務院直屬機構以改進人民信訪工作。又會完善老齡工作及知識產權管理體制。另外，為了精簡編制，中央國家機關各部門會削減5%人手。