兩高發表工作報告　去年全國各級法院審結近3100萬宗案件

【有線新聞】最高人民法院發表工作報告，去年全國各級法院審結近3100萬宗案件，包括對孫力軍、傅政華等人判處終身監禁，依法懲治腐敗犯罪。

報告又強調嚴懲各種滲透顛覆破壞、暴恐、間諜、分裂國家等犯罪分子，依法反制非法制裁和「長臂管轄」，堅定捍衛國家主權，安全及發展利益。另外，審結12.1萬宗涉港澳台案件，維護港澳台僑同胞合法權益。

至於最高人民檢察院報告就指，過去五年全國共辦理超過1733萬宗案件，較之前五年上升40%。