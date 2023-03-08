海南三亞景區項目涉濫收費用　山東泰山大批遊客疑為逃票、漏夜爬圍欄闖景區

【有線新聞】內地疫情管控放寬之後，各地景區每逢假日都迎來不少遊客，但衍生出的亂象亦不少。近日便有遊客在海南三亞一個景區潛水，被濫收共3000元；另外在山東泰山景區，亦有大批遊客疑似為逃票，在深夜擅自攀爬圍欄入內。

遊客胡先生早前發文聲稱，與其朋友早前在海南三亞有旅行社職員，向他們推銷潛水套餐說，包含潛水、坐遊艇以及乘坐直升機暢遊等4個項目，每人收費300元人民幣。兩人不虞有詐決定報名，怎料參與潛水項目時，教練就要求他們用1200元租借面罩等工具，其後又以海底拍照為由，再濫收了近兩千元。

事主胡先生說：「然後最後把我們帶到岸上的時候，然後就很稀里糊塗的，就付了將近3000塊錢了，而且那些項目他們都很水。像那些遊艇甚麼項目的話，基本上就是一分鐘溜一圈就沒有了。」

另有遊客亦在網上發文，投訴三亞有旅行社推出租遊艇加潛水旅遊項目套餐，稱與朋友下水時，工作人員以安全為由不准他們自行拍攝，但又指若他們堅持拍攝，須先付他們300元作為取景費。對於這些濫收費用情況，當地旅遊部門職員指，遊客可就此問題向當局反映。

另外有網上片段聲稱，山東泰山景區上周六有大批遊客，疑似為逃票漏夜攀爬圍欄入內。景區工作人員之後回應指，相關區域都有監控畫面，一經證實會向他們追責，並要求執法部門介入。