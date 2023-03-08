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廣東河源早午發生兩次地震　最強4.5級

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  • 2023年03月08日
廣東河源早午發生兩次地震　最強4.5級
【有線新聞】廣東河源市下午再發生地震。中國地震網測定，下午1時21分，河源市東源縣發生3.4級地震，震源深度8公里。
在清晨5時15分，當地亦發生過一次4.5級地震，震源深度10公里。地震發生前一刻，廣東民眾都收到預警通知，呼籲民眾保持冷靜及避險。
閉路電視則看到，地震時室內明顯晃動，包括廣州、佛山及深圳都有震感，兩次地震暫未有傷亡；而本港天文台亦接獲逾百名市民報告，指感到輕微震動。
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