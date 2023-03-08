鄱陽湖水位再跌穿7米　候鳥「缺糧」轉往周邊耕地覓食

【有線新聞】中國第一淡水湖鄱陽湖踏入三月之後，水位持續再創出今年新低。隨著湖水不斷減少，棲息當地雀鳥轉到附近地覓食，不少農田都受到破壞。

鄱陽湖星子站水位星期一錄得6.99米，自去年9月以來，第五次跌穿7米，創下今年水位新低。鄱陽湖在江西被稱為「母親湖」；但贛江及撫河等5條支流自上月尾來水減少，加上長江幹流水位下降，過去10天，水位從7.9米持續下跌，湖區通江水體面積亦收縮到少於250平方公里。水利部門連續多日發布枯水紅色預警，預期缺水的情況仍會維持一段時間。

鄱陽湖水位下降，不僅影響了當地航運、民生，就連候鳥都受影響。因每年飛到鄱陽湖過冬的候鳥便有數十萬隻，而今年部分未離開的候鳥，開始轉往周邊覓食，對附近耕地造成破壞。

當地政府為確保今年秋天候鳥再來時有足夠食物，避免因枯水影響覓食，湖區附近的村民近日已開始人工栽種大片的苦草，為候鳥提前備糧。

鄱陽湖枯水情況備受關注。有出席全國兩會的江西人大代表指出，近年鄱陽湖水資源、水生態，以及水環境承載力嚴重不足，導致自然生態問題日益嚴重，建議增撥資源支持區域生態管理，將湖區納入保護修復工程項目。