麥卡錫據報擬在美國見蔡英文　外交部：反對台獨分裂分子頭目竄美

【有線新聞】美國眾議院議長麥卡錫據報打算在美國見蔡英文，在北京，外交部提出嚴正交涉，表明反對台獨分裂分子頭目竄美。

「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。」外長秦剛星期二在記者會敦促美國停止「以台制華」後，美國國家安全委員會發言人柯比回應指，不尋求與中國衝突，目標是贏得與中方的戰略競爭，認為美中關係沒有變化，重申華府尊重一中政策，不希望看到以武力單方面改變台海現狀。

早前盛傳美國第三號人物、眾議院議長麥卡錫下月訪問台灣，令外界關注大陸會否好像去年以軍事行動和演習，回應時任議長佩洛西訪台。麥卡錫接受《彭博》訪問時表示，打算今年內在美國和蔡英文見面，但不排除訪問台灣的可能。英國《金融時報》早前報道，麥卡錫計劃在美國加州會見蔡英文，避免激怒中國。

在北京，外交部表示中方堅決反對任何形式的美台官方往來。外交部發言人毛寧表示：「 中方對有關消息嚴重關切，我們已經向美方提出了嚴正交涉，要求美方作出澄清。堅決反對台獨分裂分子頭目，以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台獨分裂分子進行任何形式的接觸。」

台灣有學者認為，蔡英文在美國會見麥卡錫，大陸不會解讀為較小的挑釁，只不過是另一種挑釁，大陸必然會有反應。