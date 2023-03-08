習近平：提升應對戰略風險實力

【有線新聞】中央軍委主席習近平強調，要提升中國應對戰略風險和維護戰略利益的實力。

中央軍委主席習近平接見出席全國人大會議的解放軍和武警部隊代表團的全體代表， 他指鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，做好統籌經濟和國防建設的戰略部署，對全面建設社會主義現代化，加快建成世界一流軍隊具有十分重要的意義。

他又指關鍵是要在一體化上下功夫，實現國家戰略能力最大化，要堅持黨中央集中統一領導，加強各領域戰略布局，戰略力量的一體運用，提升中國應對戰略風險和維護戰略利益的實力，同時要深化科技協同創新，運用好國家實驗室，聚力加強自主創新，加快推進高水平科技自立自強。