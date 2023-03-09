稱若台獨分子觸犯《反分裂國家法》　學者料大陸或對台動武

【有線新聞】今年人大政府工作報告提出要堅持貫徹新時代，黨解決台灣問題的總體方略。有研究台灣問題的學者預期，今年兩岸關係在政治層面上難以回暖，又說大陸若要對台動武，除非台獨勢力觸及《反分裂國家法》。

針對台海局勢，政府工作報告指出要堅持貫徹新時代，黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 「九二共識」、堅定反 「獨」促統。

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎預期，兩岸在文化及經濟層面的交流今年會有所增加，但要實現政治層面的回暖，目前仍不現實，「如果你不承認、不接受『九二共識』，兩岸在政治層面的交流和互動就無從談起。因為我們都知道，『九二共識』是兩岸關係發展的政治機制，別忘了是那塊基石，是最基本的條件。」

對於上月底，美國中情局局長伯恩斯指北京已下令解放軍，在2027年前做好攻台準備。李義虎表示兩岸統一是大勢所趨，但沒有所謂的時間表，除非「台獨」觸犯《反分裂國家法》，「但是說限定一個時間表，我感覺還沒有，但是說如果台獨分裂勢力，觸犯了《反分裂國家法》第八條中的其中一條，就是可以讓大陸採取非和平的方式，可能也包含你們所說的武力的方式，就是你只要觸犯這個，我們依法行。」

李義虎呼籲美方不要在台海問題上犯歷史錯誤，並要按照中美三個聯合公報，所確立的原則來開展兩國關係。