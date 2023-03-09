兩會人大政協倡增補貼鼓勵生育　籲建「人才庫」共享

【有線新聞】內地去年人口自1962年以來首次出現負增長，全國「兩會」期間，多名人大代表及政協委員均就鼓勵生育提出多項建議。

根據國家統計局早前公布，去年內地人口減少85萬人，是自1962年以來，首次出現人口負增長。多名出席兩會的人大代表及政協委員認為，內地適齡婦女不是不願意生育，而是因為經濟、就業等實際情況，窒礙她們的生育計劃。

全國政協委員謝文敏表示：「就是生育成本太高了，以致讓人們在願意生孩子的情況下，也望而卻步，所以我想如果能夠從經濟上，對他進行一個生育補貼的話，具備生育能力的婦女和家庭，更多地去生育二胎和三胎。」

她建議對每一胎由出生到三歲，提供每月500元至1000多元的補貼，地方政府亦應設立更多的托兒機構，讓在職媽媽產後安心重投工作。

另有人大代表建議延長產假至半年，並以家庭為單位，男女共享；同時對企業及生育婦女，提供稅務等優惠。全國人大代表陳瑋表示：「現在的企業，確實也會存在因為女性生育而造成的崗位的空缺，所以能否探索建立一個用工庫，也就像我們教育、醫療這樣子，同一個資源的，可以建立一個人才庫，可以共同在同一個區域裏面流通、共同分擔。」

隨著內地人口流動日益頻繁，家庭分拆情況愈趨普遍。有人大代表建議

要完善戶籍制度改革，另外為減輕孩子的教育開支，對2024年以後出生的孩子提供免學費、課本費，直至大學階段。