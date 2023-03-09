內蒙古礦難釀53人死亡或失蹤　應急部：防止重大事故將重中之重工作

【有線新聞】上月內蒙古一個露天煤礦發生大面積倒塌，官方證實53名工人死亡或失蹤。應急管理部部長王祥喜表示，防止重大事故將是重中之重的工作。

內蒙古阿拉善盟一個露天煤礦，上月22日發生嚴重倒塌意外，活埋多名工人。應急管理部部長王祥喜透露，共造成53人死亡或失蹤，是一次十分深刻的教訓。

他強調要堅決貫徹安全第一，預防為主的方針，在防範上寧可「十防九空」，也不可「萬一失防」王祥喜表示：「這個工程建設可以加強備災、防災能力和安全能力建設，對於這種安全的工程要捨得花錢、捨得下功夫，對一些重要的設施、重要的工程，要提升安全等級、安全標準。比方說一些重要的工程可以按50年一遇，甚至百年一遇的災害來設置標準，這個要加快推進，再有就是推廣一批安防工程，還要推動智慧礦山建設。」

內地上月發生了超過10宗重大傷亡事故，造成近200人傷亡。除了內蒙古的礦難，湖南長沙市的許廣高速公路多車相撞意外，釀成16死66傷；四川廣安市及江蘇蘇州市，先後發生奪命大火，合共造成10死41傷。

王祥喜指，未來各地城市要透過技術改造，將老舊設施升級提升安全水平，避免發生重大人員傷亡的事故。