王滬寧參加全國人大台灣代表團審議　強調堅定不移反對台獨

【有線新聞】中央政治局常委王滬寧周四參加全國人大台灣代表團審議，他指出十八大以來總書記習近平，就對台工作提出一系列重要理念和重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題總體方略。強調要堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定不移爭取和平統一前景及促進兩岸交流合作、融合發展。但同時亦要堅定不移反對「台獨」分裂和外來干涉。