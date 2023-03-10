習近平全票連任國家主席、中央軍委主席　展開第三屆任期

【有線新聞】全國人大早上選舉國家領導人，中共總書記習近平全票連任國家主席，展開他的第三個五年任期。

「中華人民共和國主席候選人習近平，贊成2952票，現在宣布習近平同志當選為中華人民共和國主席。」在全場的鼓掌聲中，習近平站起來，先後與身旁的栗戰書、李強握手。

「現在宣布習近平同志，當選為中華人民共和國中央軍事委員會主席。」習近平在全票贊成、無人反對及棄權下，連任國家主席及國家中央軍委主席，展開他第三個五年任期。

國家副主席，由國務院常務副總理韓正接棒，「韓正同志當選為中華人民共和國副主席」，他起身鞠躬致謝，走到習近平身旁與其握手，又與卸任的王岐山握手；而政治局常委中排名第三的趙樂際，亦如外界所料，以全票當選人大委員長。

幾名領導人隨即進行憲法宣誓，由海陸空三軍禮兵護送憲法入場。奏國歌之後，習近平左手按著憲法、右手舉拳，首先宣誓，「我宣誓忠於中華人民共和國憲法，維護憲法權威、履行法定職責，忠於祖國、忠於人民、恪盡職守、廉潔奉公，接受人民監督，為建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，努力奮鬥。」

2018年全國人大表決通過修憲，取消對國家主席及副主席的任期限制，習近平成為首位兩度連任的國家主席。

今次全體會議還表決通過《關於國務院機構改革方案》；至於國務院總理和副總理人選，將會在之後兩日的全體大會表決通過。