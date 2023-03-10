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回應習近平連任　陳振英：貫徹一國兩制　喬文志：民心所向

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  • 2023年03月10日
【有線新聞】對於習近平以全票連任國家主席，有參與投票的全國人大代表表示對結果感到高興，有港區全國人大代表認為習近平連任後，會繼續貫徹一國兩制方針。
港區全國人大代表陳振英表示：「大家都知道，習主席很關心香港的事務，他再當選主席，我們香港市民應該值得高興，因為他一定會繼續貫徹支持我們一國兩制，所以我們香港的發展只會愈來愈好。」
全國人大代表喬文志表示：「我覺得這個連任，作為一個第十四屆代表心裏非常高興，能夠全票當選，心情很激動，人們是黨心所向、軍心所向、民心所向。」
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