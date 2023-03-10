國家主席習近平再度連任　官媒祝賀：黨的核心、眾望所歸

【有線新聞】國家主席習近平再度連任，《人民日報》發文祝賀，指他是黨的核心、眾望所歸，亦體現黨、政、軍「三位一體」的制度安排。

習近平連任國家主席，《人民日報》隨即發表社論，指習近平全票當選，反映黨、人民和國家意志高度統一，是黨心所向、眾望所歸。又以「萬山磅礡，必有主峰

船重千鈞，掌舵一人」，形容習近平是黨的核心、人民領袖，體現黨、政、軍「三位一體」的制度安排。在習近平新時代中國特色社會主義思想的指導下，黨才有力消除黨政軍內的嚴重隱患，以中國式現代化推進偉大復興的藍圖。

今年即將70歲的習近平，2012年擔任中共總書記，翌年首度當選國家主席，2018年全國人大通過修憲，取消對國家主席及副主席的任期限制，讓他成為首位當選三屆的國家主席，繼續集黨、政、軍最高權力於一身。

同樣全票當選的新任國家副主席韓正，現年68歲，他曾主政上海多年，2018年晉身政治局常委，出任國務院副總理，在去年中共二十大卸任政治局常委。不過與前任副主席王岐山不同的是，王岐山在任時黨內排名第八，排在七位中央政治局常委之後。但根據今屆兩會期間的排名顯示，韓正僅次於習近平、李強、趙樂際和王滬寧之後，排名第五。外界預料，主管港澳事務多年的他，除了協助國家主席處理外事工作外，或會肩負更多的職務。