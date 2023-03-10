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王滬寧全票當選全國政協主席 梁振英、何厚鏵連任副主席
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2023年03月10日
【有線新聞】政治局常委王滬寧當選全國政協主席。
政協下午舉行第三次全體會議，王滬寧全票當選新一屆主席。副主席有23人，包括石泰峰、胡春華、沈躍躍、周強、王勇等，梁振英和何厚鏵亦獲選連任，而秘書長就由王東峰兼任，另外會上亦選出299名常務委員。
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