王滬寧當選全國政協主席

【有線新聞】政治局常委王滬寧當選全國政協主席。

政協下午舉行第三次全體會議，王滬寧全票當選新一屆主席。

副主席有23人，包括石泰峰、胡春華、沈躍躍、周強、王勇等。梁振英和何厚鏵亦獲選連任。而秘書長就由王東峰兼任。另外會上亦選出299名常務委員。