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台失蹤士兵傳游泳逃往大陸 疑中途體力不支被大陸海警救起
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2023年03月10日
【有線新聞】在台灣一名駐守金門二膽島士兵，游水逃往大陸，期間被大陸海警救起。
台灣軍方表示，失蹤的士兵周四沒有出席早上的點名，懷疑有人穿上救生衣游水前往大陸，軍方其後派人出海搜索，但一直未有發現。
台灣傳媒引述消息指，失蹤士兵在游泳逃往大陸期間，懷疑因體力不支，中途被大陸海警救起。
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