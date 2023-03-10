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外交部：盼中美推動關係重回健康穩定軌道

  • i-Cable
  • 2023年03月10日
【有線新聞】在北京，外交部被問到習近平連任國家主席對中美關係有甚麼影響時作出回應。外交部發言人毛寧表示：「中國始終奉行獨立自主的和平外交政策，我們將繼續根據相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，看待和發展中美關係，希望美方也能同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定的軌道。」
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