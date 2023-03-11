劉金國當選國監委主任　應勇、張軍分掌「兩高」

【有線新聞】現任中紀委副書記劉金國，當選國家監察委員會主任，至於張軍和應勇，則分別當選最高人民法院院長和最高人民檢察院檢察長。

「現在宣布，劉金國同志當選為中華人民共和國國家監察委員會主任。」劉金國是以2943票贊成，3票反對，1票棄權，接替楊曉渡成為新一任國家監察委員會主任。

至於張軍以2943票贊成，接替周強成為最高人民法院院長；應勇則接替張軍，擔任最高人民檢察院檢察長。