i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
沙特伊朗復交 學者：中國對穩定中東局勢貢獻大、美國政治影響降
i-Cable
2023年03月11日
【有線新聞】沙特和伊朗在中國斡旋下，恢復中斷六年多的外交關係。有內地學者認為，中國對穩定中東局勢作出巨大貢獻，亦意味美國的政治影響將下降。
華東師範大學國際關係與地區發展研究院教授余南平表示：「中國的國際政治影響力，通過這個事件本身，肯定是被國際社會所認可，而且肯定會傳播，而且它肯定會提升。肯定對美國在中東地區的地緣政治影響力迅速下降，因為沒有人再相信她，而且它會威脅到美國的這個美元地位。如果以後石油這個整個交易，用其他貨幣形式來填充，那美元的支撐基礎就會受到影響。」
中國在線
新聞資訊
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
下一則新聞
下一則新聞
靈實醫院病房有氧氣喉被鑿穿 四病人須轉房
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
蔡天鳳碎屍案｜消息指村屋現場檢獲頭骨雙腳基因檢測與死者脗合
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月06日
免費機票｜Hello Hong Kong起動 機管局送港人8萬張免費機票 派發日期＋領取方法一文看
生活
有線生活
2023年03月07日
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回 前夫一家背景複雜 一文整合案情重點
即時新聞
新聞資訊
2023年02月27日
一線搜查｜回鄉證續證懶人包 流程、文件、收費一覽 8類人士可插隊預約｜附中旅社連結
生活
有線生活
2023年03月01日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
香港奇案｜大角咀肢解父母案改編電影《正義迴廊》 好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單
娛樂
生活
有線生活
2023年03月07日
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日