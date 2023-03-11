沙特伊朗復交　學者：中國對穩定中東局勢貢獻大、美國政治影響降

【有線新聞】沙特和伊朗在中國斡旋下，恢復中斷六年多的外交關係。有內地學者認為，中國對穩定中東局勢作出巨大貢獻，亦意味美國的政治影響將下降。

華東師範大學國際關係與地區發展研究院教授余南平表示：「中國的國際政治影響力，通過這個事件本身，肯定是被國際社會所認可，而且肯定會傳播，而且它肯定會提升。肯定對美國在中東地區的地緣政治影響力迅速下降，因為沒有人再相信她，而且它會威脅到美國的這個美元地位。如果以後石油這個整個交易，用其他貨幣形式來填充，那美元的支撐基礎就會受到影響。」