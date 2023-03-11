【有線新聞】全國政協十四屆一次會議在北京閉幕，政協主席王滬寧表示，會議完成各項議程勝利閉幕。他表示，要全面增強履職和鬥爭本領，善於學習，勇於創新，不斷提高政治把握能力，在原則問題上敢於發聲、善於發聲。會議又表決通過政治決議、關於常委會工作報告的決議等。