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全國政協會議閉幕

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  • 2023年03月11日
【有線新聞】全國政協十四屆一次會議在北京閉幕，政協主席王滬寧表示，會議完成各項議程勝利閉幕。他表示，要全面增強履職和鬥爭本領，善於學習，勇於創新，不斷提高政治把握能力，在原則問題上敢於發聲、善於發聲。會議又表決通過政治決議、關於常委會工作報告的決議等。
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