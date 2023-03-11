返回
按輸入鍵開始搜尋

港區全國政協委員曾偉雄：支持香港政府就23條立法

  • i-Cable
  • 2023年03月11日
港區全國政協委員曾偉雄：支持香港政府就23條立法
【有線新聞】港區全國政協委員、前警務處處長曾偉雄指，目前香港社會逐漸回復穩定。但仍有很多違法行為，支持政府就23條立法。
曾偉雄說：「港區國安法非常有針對性，針對已經出現四類危害國家的行為，實際上還有很多其他違法行為香港現時法律未足以處理。所以有需要就23條立法，知道特區政府在積極進行有關草議的工作，我們政協是支持政府這方面的工作。」
而另一名港區全國政協委員陳清霞就指，在小組討論期間委員集中討論了大灣區發展，研究在創科方面與內地協同合作。又指香港應積極發揮雙重作用，促進香港發展。
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學　港人用八達通拍卡　即拎$200人民幣｜附領取方法
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音　港男投訴不果　鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」　欲與25歲丈夫締愛情結晶　反擊質疑聲音：我精力充沛
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人　兩人昏迷　84歲司機涉危駕被捕
2023年03月05日