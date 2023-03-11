港區全國政協委員曾偉雄：支持香港政府就23條立法

【有線新聞】港區全國政協委員、前警務處處長曾偉雄指，目前香港社會逐漸回復穩定。但仍有很多違法行為，支持政府就23條立法。

曾偉雄說：「港區國安法非常有針對性，針對已經出現四類危害國家的行為，實際上還有很多其他違法行為香港現時法律未足以處理。所以有需要就23條立法，知道特區政府在積極進行有關草議的工作，我們政協是支持政府這方面的工作。」

而另一名港區全國政協委員陳清霞就指，在小組討論期間委員集中討論了大灣區發展，研究在創科方面與內地協同合作。又指香港應積極發揮雙重作用，促進香港發展。