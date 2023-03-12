全國人大通過丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中為國務院副總理

【有線新聞】全國人大第五次會議表決通過新任國務院副總理、國務委員等國家機構人選。

中央政治局常委中排名第六的丁薛祥，以2944票贊成、2票棄權，當選為國務院第一副總理，原發改委主任何立峰、中央政治局委員張國清及劉國中亦全票通過獲選。

國務委員方面，由國防部部長李尚福、公安部部長王小洪、國務院黨組副書記吳政隆、前貴州省委書記諶貽琴及外長秦剛共5名委員出任，而秘書長就由吳政隆兼任。