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國家體育總局：堅決打擊懲處足球等體育涉黑貪腐問題

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  • 2023年03月12日
【有線新聞】國家體育總局局長高志丹表示，當局會堅決打擊並嚴厲懲處，包括足球等體育涉黑和貪腐問題。
高志丹表示：「要以猛藥去疴、重典治亂的決心，聚焦當前『三大球』工作中存在的精神不振、正氣不足、作風不硬等突出問題。堅決打擊、嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和假賭黑問題，正風肅紀，嚴明紀律，完善制度，強化規矩，全面修復重構『三大球』健康持續發展的良好生態。」
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