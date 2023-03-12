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重申中央對港政策按實情制定　馬逢國：不論由誰負責、香港只會更好

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  • 2023年03月12日
重申中央對港政策按實情制定　馬逢國：不論由誰負責、香港只會更好
【有線新聞】港區人大代表團團長馬逢國表示，中央對港政策是根據實際情況制定，所以不論是誰負責，香港都只會更好。
馬逢國說：「譬如香港出了一個修例風波，出現了社會動盪甚至暴亂，那中央就出台一個政策，我們沒一個國家安全法例的保障，它就在很短時間內，出台了香港的國家安全法，幫我們即時止暴制亂。這個就不存在甚麼強硬或懷柔，不是這樣的，我的理解完全不是這樣。」
對於新任副總理丁薛祥接替韓正，中央對香港的管治方針會否有變，馬逢國指國家主席習近平一直很重視香港發展，要求落實及貫徹「一國兩制」，所以不論是哪位官員負責香港事務，都不會有太大分別。
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