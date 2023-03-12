i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
最新國家形象宣傳片：疆域一點都不能少 期待與各國共享機遇
i-Cable
2023年03月12日
【有線新聞】內地官媒發布最新國家形象宣傳片，提到疆域一點都不能少。
「一代又一代人接續奮鬥，創造了今天的中國，我們要一往無前，頑強拼搏，讓明天的中國更美好。」除了國家主席習近平的聲音外，其餘部分均以英語旁白，配上中英字幕。這套名為《PRC》的宣傳片全長2分多鐘，在人民日報發布，展現深遠的歷史根基與和平友善的形象，亦提到中國疆域遼闊，但一點都不能少，也提到期待與世界各國攜手，應對挑戰，共享機遇。
中國在線
新聞資訊
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日
下一則新聞
下一則新聞
大埔那打素醫院內科病房床頭燈組件鬆脫移位 無人傷
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
香港奇案｜大角咀肢解父母案改編電影《正義迴廊》 好友曾爆料：周凱亮唔係為錢咁簡單
娛樂
生活
有線生活
2023年03月07日
上野酒店10大推介 1分鐘到車站／Muji風日式旅館／24小時溫泉／最多6人住 最平$162！
旅遊
有線生活
2023年03月06日
蔡天鳳碎屍案｜消息指村屋現場檢獲頭骨雙腳基因檢測與死者脗合
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月06日
一線搜查｜故意停車塞路 噪音擾街坊 「荃灣路名物」有幾離譜？
生活
有線生活
2023年03月09日
葵涌垃圾站「畫廊」清「牆」惹爭議 清潔工指太多人「打卡」釀危險才拆走 房署：不宜擺放工作無關物品
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年03月08日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
深圳數字人民幣教學 港人用八達通拍卡 即拎$200人民幣｜附領取方法
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
北角炮台山道的士落斜失控撞倒途人 兩人昏迷 84歲司機涉危駕被捕
港聞
新聞資訊
2023年03月05日