最新國家形象宣傳片：疆域一點都不能少　期待與各國共享機遇

【有線新聞】內地官媒發布最新國家形象宣傳片，提到疆域一點都不能少。

「一代又一代人接續奮鬥，創造了今天的中國，我們要一往無前，頑強拼搏，讓明天的中國更美好。」除了國家主席習近平的聲音外，其餘部分均以英語旁白，配上中英字幕。這套名為《PRC》的宣傳片全長2分多鐘，在人民日報發布，展現深遠的歷史根基與和平友善的形象，亦提到中國疆域遼闊，但一點都不能少，也提到期待與世界各國攜手，應對挑戰，共享機遇。