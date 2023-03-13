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習近平：要更好統籌發展和安全 全面推進國防和軍隊現代化建設
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2023年03月13日
【有線新聞】十四屆全國人大會議閉幕，國家主席習近平表示，感謝全國上下對他的信任，在他的第三個任期會繼續堅持人民至上，全面建成社會主義現代化強國，又提到要更好統籌發展和安全，貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體制。
他表示：「我們要更好統籌發展和安全，安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提，要貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，以新安全格局保障新發展格局，要全面推進國防和軍隊現代化建設，把人民軍隊建設成為有效維護國家主權安全、發展利益的鋼鐵長城。」
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