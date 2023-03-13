全國人大一次會議閉幕　習近平：支持港澳更好融入國家發展大局、實現兩岸完全統一

【有線新聞】第十四屆全國人大一次會議閉幕，會上表決通過7項決議草案。國家主席習近平發表重要講話時提到，要紮實推進一國兩制，支持港澳更好融入國家發展大局；對於台灣問題，他強調要實現兩岸完全統一。

閉幕會議早上9時在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平在李克強和栗戰書等人陪同下先後進場。香港特首李家超、澳門特首賀一誠、全國政協副主席梁振英等，亦有在會上列席。

會議由全國人大委員長趙樂際主持，先表決7項包括政府工作報告，以及修改《立法法》等決議草案：「贊成，2912票，反對22票，棄權13票，宣讀完畢。通過。」

第三度出任國家主席的習近平隨後發表講話，感謝全國上下對他的信任，在第三個任期會繼續堅持人民至上，全面建成社會主義現代化強國；又提到要更好統籌發展和安全，貫徹總體國家安全觀：「安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提；要貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系；以新安全格局保障新發展格局，要全面推進國防和軍隊現代化建設。」

習近平又表示，要紮實推進一國兩制，支持港澳更好融入國家發展大局：「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定；要全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針；堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。」

他又強調，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」：「積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和『台獨』分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。」

習近平又提到，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，他將繼續推動高質量發展，推進人民走向共同富裕，努力推動構建人類命運共同體；堅持全面從嚴治黨和堅定不移反對腐敗。