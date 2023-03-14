旅日指南用靖國神社做封面惹議　大連出版社：回收銷毀、嚴肅追責

【有線新聞】近日內地一本由大學機構出版的日本旅遊指南書，選用了靖國神社作為封面插圖，引發大批網民不滿。出版社回應指，會回收並銷毀書籍，嚴肅追究相關人士責任。

有內地網民周日發文稱，這本由大連理工大學出版社在2014年8月出版、名為《日本旅行，一本就夠》的旅遊書，封面右下角用的這張相，被指與供奉二戰時期14名日本甲級戰犯的「靖國神社」，造型極為相似，隨即引發大批民眾不滿。

有內媒周一向出版社查詢，職員證實旅遊書是由該社出版，對於封面是否使用了靖國神社圖片，就稱並不清楚。

隨著事件愈鬧愈大，出版社周二發聲明，高度重視事件，經查發現涉事的封面，確實存在選取圖片審核不細、把關不嚴的問題，該書已停止發行銷售並回收銷毀；公司承認在出版管理上存在嚴重問題，將嚴肅追究相關責任人，堅決杜絕類似問題再出現。該書事後已在多個網購平台下架。

內地近年經常有書籍出版的內容引發爭議。去年9月，隸屬教育部的人民教育出版社出版的一本初中日語教科書，插圖出現數字「7」、「3」和「1」，令人聯想起侵華日軍惡行。同年5月，該出版社有小學教科書插圖人物被指神情呆滯古怪，有卡通人物更舉起V字手勢、無端伸出舌頭等奇怪舉止，引來多方批評。