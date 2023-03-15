內地民眾追捧治糖尿病藥物用作減肥　專家指副作用多勿亂使用

【有線新聞】內地一款用來治療糖尿病的處方藥，因有抑制食慾的功效，最近備受減肥人士追捧，在不少網購平台也都可以買到，但有專家提醒該藥有不少副作用，呼籲民眾切勿隨便使用。

原本用來治療糖尿病的這款處方藥「司美格魯肽」，近日在內地網絡大受歡迎，因它有抑制食慾的功效，令人認為有減肥的作用。在江蘇有醫院的藥劑師都說，近日很多人特地到醫院要求開這款藥，導致供不應求。

江蘇省中西醫結合醫院藥劑師周建寅表示：「有很多患者來諮詢、來開這個藥，導致司美格魯肽不管是大規格，還是小規格都發生了斷貨的現象，比如說我們進個100多支藥，一個禮拜不到(開完)，通過後台發現，很多病人是為了減肥來開藥。」

除了這款藥，有類似功效的其他藥物都一樣被瘋搶，到底這些藥物是否真的能夠減肥？江蘇省中西醫結合醫院中醫師鍾莉說：「你不可能一直去依賴它(減肥)，臨床也碰到過，很多病人用了(司美格魯肽)，有的人效果不錯，看著明顯就瘦下去了，有兩人我感覺打了，反而胖起來了。」

醫院為了將藥物留予真正有需要的患者，加強這類藥物的處方控制及核查。從醫院取不到藥，有人就轉到網購平台購買，而且選擇繁多，售價連運費需過千元。

不過專家就不建議網購，南醫大二附院內分泌科主任游娜表示：「我不太建議病人從網上買，第一個，價格要貴很多，第二個，它需要冷藏，整個的儲藏和運輸。如果你在這過程當中超溫了，那其實藥肯定是作用大受影響，如果說這個藥不嚴格管理，那很多超適應症使用，一個會有不良反應。」

專家又指，服食司美格魯肽有不少副作用可能導致噁心、嘔吐、腹瀉、內分泌失調及胰腺炎等症狀，建議民眾不要貿然使用該藥，科學的飲食習慣搭配合理運動才是減肥的關鍵。