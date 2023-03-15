廣州水果批發市場黑箱作業　偷換車厘子標籤充高檔貨牟利

【有線新聞】廣州有水果批發市場不法商人，將次一等的車厘子偷換標籤標榜成高等級出售，以賺取更高利潤。

位於廣州白雲區的這一水果批發市場，每年臨近農曆新年，幾乎匯集了來自全國各地專程來入貨進口車厘子的商家。不過這一箱箱運往各地、動輒幾百塊上下的車厘子，可能並不值這個價。

有攤主說：「一件至少要賺四、五十塊，我們就賺十來塊，(我想把2J的換成3J的)我知道，我明白你的意思，但是你要有那個標才行，我們現在沒有。」

他們口中所講的2J、3J，說的是目前車厘子銷售通用的分級標準，根據果實大小被分成，L至四J六個等級，愈大粒就愈貴，不過始終只是細微的差別。

不少商家便渾水摸魚，撕掉原裝進口的標籤，貼上高一級的標籤。知情者說：「他是想去賺取中間的等級差價，每一個等級之間，其實只有兩毫米之差，通過肉眼很難去辨別它的差距。比如說2J一件貨是400塊錢，3J(賣到)460元，(商家)他就會把標升級貼成3J，可能(再賣出)銷售在430至440之間，就是量大取勝、量小薄利。」

有搬運工人透露，幫手換標一板184箱的車厘子，會額外收取200元左右的費用，但由於車厘子價格偏高，所以仍然吸引不法商人用次一等級的車厘子濫竽充數，成本最終轉移到消費者身上，令他們要付更多的錢，買到貨不對辦的的貨品。